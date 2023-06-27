Витебская 103 Бригада ВДВ была готова к отправке в Россию для подавления мятежа героя-предателя России Пригожана

Армия
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Армия Беларуси могла быть использована для подавления мятежа Евгения Пригожина, владельца группировки “Вагнер”. 

Как заявил Александр Лукашенко, целая бригада беларуской армии была готова к переброске в РФ в случае необходимости в ходе возникшего там военного мятежа под предводительством Евгения Пригожина. 

“Армия в течение полдня, все вооруженные силы – не только армия, но и милиция, спецподразделения – были приведены в полную боевую готовность. Целая бригада готова была к переброске в Российскую Федерацию при необходимости”, – сказал Лукашенко на видеозаписи, которую распространила его пресс-служба. 

Витебская 103 Бригада ВДВ была готова к отправке в Россию для подавления мятежа героя-предателя России Пригожана
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Как сообщалось ранее, 24 июня Лукашенко трижды за утро созванивался с Путиным и предложил перебросить в Москву Витебскую 103-ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду сил специальных операций. На подступах к российской столице планировалось дать сражение армии наёмников Пригожина. Однако герой-предатель Пригожин не решился на сражение и пошел на попятную. Он увел своих головорезов подальше от Москвы. Таким образом, массовой гибели беларусов удалось избежать, однако сама вероятность трагедии вызывает шок в беларуском обществе.

Витебская 103 Бригада ВДВ была готова к отправке в Россию для подавления мятежа героя-предателя России ПригожанаКак стало известно сегодня, главный путинский головорез Пригожин прилетел в нашу страну. Ожидается прибытие в Беларусь остатков бандформирований “Вагнера”, которые там объявлены предателями и изменниками.

Пока непонятно, кто станет чьим господином, то ли Пригожин преклонит колено перед Лукашенко, то ли наоборот. Однако очевидно, что свобода и независимость нашей страны под большой угрозой. Нарастает вероятность втягивания Беларуси в войну с Украиной и возможного участия нашей армии в гражданской войне в России. Также нарастает вероятность участия беларуских военных в африканских войнах.

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