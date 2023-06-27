Государственный террорист Пригожин прилетел в Минск к Александру Лукашенко

По данным сервиса flightradar24.com сегодня под Минском приземлился бизнес-джет владельца армии наёмников “ЧВК Вагнер” Евгения Пригожина Embraer Legacy 600. Судя по данным сервиса, самолет военного преступника прилетел из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, а затем по приглашению Александра Лукашенко направился в Ресупблику Беларусь и приземлился на военном аэродроме “Мачулищи”.

Накануне вечером президент России Владимир Путин заявил, что у мятежников из “Вагнера” есть три пути: заключить контракт с Минобороны России, вернуться к мирной жизни или уйти в Беларусь. Сегодня свою версию происходящего обещал озвучить Лукашенко.

Напомним, 23 июня военный преступник Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж и пошел на Москву. В результате мятежа было сбито около 10 военных воздушных судов, погибло несколько десятков военнослужащих армии РФ. Это стало самими большими дневными потерями авиации за всю историю России.

Напомним, что бандформирование “Вагнер” Пригожина заняло Ростов и Воронеж. За несколько часов колонна подошла к Москве. Однако вечером 24 июня было объявлено, что после переговоров с участием Лукашенко Пригожин развернул своих военных. Также сообщалось, что он якобы согласился перебраться в Беларусь.

На фоне вооруженного мятежа Светлана Тихановская и командир «калиновцев» обратились к белорусам.