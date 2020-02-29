Медалью «За трудовые заслуги» награжден начальник финансового управления Витебского горисполкома. Кто еще заслужил медаль?

Более 90 представителей различных сфер деятельности удостоены государственных наград. Соответствующий указ №82 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, исключительную отвагу и мужество, проявленные в борьбе с преступностью и при ликвидации чрезвычайных ситуаций, значительный личный вклад в развитие железнодорожного транспорта и деревообрабатывающей промышленности, заслуги в сферах строительства, охраны здоровья, науки, образования, культуры и спорта.

Среди награжденных медалью «За трудовые заслуги» начальник финансового управления Витебского горисполкома Евгения Бордушко.

В числе награжденных орденом «За службу Родине» III степени командир 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Дмитрий Битный. Бригада базируется в поселке Заслоново Лепельского района Витебской области.

Герб Погоня возвращается на знамена войск в Витебской области

Задержки зарплат в Витебской области «выжгут каленым железом»

«Дураки скупают все под чистую». За сутки мужчина продал 10000 масок «от коронавируса» — видео

Беспрецедентные меры: Минская инфекционная больница закрыта на карантин

Где жил в Минске заболевший коронавирусом иранец и как его «брали»

60% жителей Витебской области живет менее чем на 500 рублей в месяц