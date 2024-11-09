Майя Санду официально признана победителем президентских выборов в Молдове, и ряд стран уже выразил свою поддержку и поздравления с её победой. Среди первых, кто поздравил Санду, были США, Канада, Германия, Великобритания, Польша, Франция, Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Украина. Также свои поздравления направили представители руководства Европейского Союза.

Лидеры этих стран подчеркнули готовность к сотрудничеству с новой администрацией и выразили поддержку демократическим изменениям в Молдове.

После победы Майи Санду на президентских выборах Молдова подтвердила намерение продолжать проевропейский курс. Санду и её администрация сосредоточены на реформах, необходимых для сближения страны с Европейским Союзом. В рамках этих усилий Молдова уже предприняла эффективные шаги по укреплению верховенства закона, борьбе с коррупцией и улучшению экономической и социальной сфер.

Всё больше европейских лидеров выражают поддержку стремлению Молдовы к интеграции с ЕС. Считается, что при успешной реализации реформ страна сможет значительно приблизиться к вступлению в Евросоюз.

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