Польша готова поставлять нефть Беларуси

Польша заинтересована в помощи Беларуси с поставками нефти. Такое заявление сделал уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски после встречи с министром энергетики США Дэном Бруйеттом в Вашингтоне, пишет forsal.pl.

– Мы в Польше заинтересованы, чтобы по мере возможности помочь Беларуси с поставками сырой нефти, если необходимо», – заявил Наимски.

Он добавил, что Беларусь должна решить, нужны ли ей поставки из Польши.

«Тогда мы через нашу транспортную систему можем им доставить сначала небольшой объем нефти, а со временем намного больший», – сказал Петр Наимски.

Напомним, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил во время визита в Беларусь, что его страна готова обеспечить Беларусь нефтью на на 100% по конкурентным ценам.

Тем временем Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева увеличит поставки нефти в Беларусь и пытается стать основным поставщиком нефти в Беларусь.

Заинтересована поставлять нефть в Беларусь теперь и Латвия. Пробная поставка норвежской нефти прошла успешно.

Все же Беларусь продолжает переговоры с Польшей о реверсных поставках нефти по трубопроводу «Дружба».

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева увеличит поставки нефти в Беларусь

Поставлять нефть в Беларусь теперь будет и Латвия

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