На АЗС под Бегомлем появился необычный работник

«Как на работу ходит, в 8 утра уже всегда здесь», — смеются работники заправки, рассказывая о своем «постоянном клиенте».

На АЗС «Белоруснефть» на трассе М3 под Бегомлем в Витебской области ежедневно приходит олень, сообщает TUT.BY. Сколько ему лет, местные жители точно не знают. Кто-то, говорят работники заправки, когда-то назвал его Борисом — имя прижилось. На заправку он приходит уже около года. Придет к 8 утра, походит, погуляет, поест, что дадут, пофотографируется с клиентами АЗС — и к вечеру уходит в лес, что неподалеку. Назавтра снова идет к людям.

— Ест наш Борис все, что ему предлагают. Особенно любит шоколад и батончики, с удовольствием ест овощи и фрукты, от мучного не откажется, если мясо перепадет — тоже рад. Подкармливают его все: и те, кто приезжает на АЗС, и работники заправки и кафе при ней. Предлагаем что-то из остатков из кафе — только свежее и качественное, конечно! — Борис всегда рад, — рассказывают на АЗС.



Жтвотное людей совершенно не боится, ест с рук, тычется мордочкой в ладошки, с удовольствием фотографируется и дает снимать себя на видео.

Борис всегда один, никто никогда не видел рядом с ним других оленей. Местный лесхоз, говорят на заправке, знает об их «постоянном клиенте», но не вмешивается, пока все у животного и людей хорошо.



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