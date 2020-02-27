Смертельную травму получил рабочий «Нафтана»

На «Нафтане» рабочий получил травму, из-за которой позже скончался в больнице. Следователи проводят проверку, сообщили в Следственном комитете.

Днем 26 февраля 36-летний рабочий при монтаже трубопровода получил травму осколком диска асфальтобетонорезки. С травмой шеи он был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где от полученных телесных повреждений скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию, регламентирующую порядок производства работ и охрану труда. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая проводится специалистами ГКСЭ. Установлено, что мужчина — работник трубопроводной компании, которая выполняла работы по договору подряда в ОАО «Нафтан». Инструмент, с помощью которого производились работы, изъят.

Новополоцкий городской отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку.

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