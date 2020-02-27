Житель Лиозненского района украл 16 ульев

Кража пчелиных ульев раскрыта в Лиозненском районе. Одно из местных предприятий решило основать пасеку. Для этого осенью прошлого года было приобретено 30 ульев. Однако 16 из них исчезли. Представители хозяйства обратились в милицию.

В ходе расследования был установлен подозреваемый. По информации УВД Витебского облисполкома, мужчина пытался договориться со сторожем о краже ульев, но потерпел неудачу. Он не отказался от затеи. В конце концов мужчина улучил момент, чтобы похитить ульи. Знакомый помог ему отвезти добычу на участок похитителя, где ульи и обнаружили сотрудники милиции.

По факту возбуждено уголовное дело.

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