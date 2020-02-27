Житель Лиозненского района украл 16 ульев

Кража пчелиных ульев раскрыта в Лиозненском районе. Одно из местных предприятий решило основать пасеку. Для этого осенью прошлого года было приобретено 30 ульев. Однако 16 из них исчезли. Представители хозяйства обратились в милицию.
В ходе расследования был установлен подозреваемый. По информации УВД Витебского облисполкома, мужчина пытался договориться со сторожем о краже ульев, но потерпел неудачу. Он не отказался от затеи. В конце концов мужчина улучил момент, чтобы похитить ульи. Знакомый помог ему отвезти добычу на участок похитителя, где ульи и обнаружили сотрудники милиции.
По факту возбуждено уголовное дело.
Большая делегация бизнесменов из Швеции во главе с послом посетила СЭЗ «Витебск»
Как идёт строительство Полоцкого путепровода в Витебске — фото и видео
Витебский таксист украл сейф с деньгами в фирме, в которую только устроился
24-летняя жительница витебщины погибла в страшной аварии под Островцом
Кадровый день: Николай Шерстнёв согласовал назначение руководителей ряда предприятий
За стрельбу в прохожих жителя Орши приговорили к 3 годам «химии»
Как недоплачивали людям в Витебской области рассказали в Госконтроле
В Витебске разыскивают подозреваемых в краже денег с чужой банковской карты
Страна на карантине — коронавирус. Новости из Китая
Коронавирус глазами витебчанки, живущей в Китае. Что происходит на самом деле
У оршанки украли все деньги с банковской карты. Схема, на которую попадаются сегодня многие