Даже кубинцы пытаются сбежать из Беларуси в Европу, но их держат в заложниках. Миграционный конвейер смерти продолжает свою работу в Беларуси

Шесть кубинцев из Гаваны и Артемисы, прибывших через Россию, намеревалась незаконно проникнуть на территорию Польши. Кубинцы заплатили за переход беларуско-польской границы “кому следует”. Им удалось с помощью силовиков режима проникнуть на территорию Польши, однако дальше что-то пошло не так. Мигрантов задержали польские пограничники и выдворили обратно на территорию Беларуси. Теперь беларуские пограничники незаконно удерживают кубинских мигрантов в приграничной полосе, утверждают журналисты издания OnCuba. На границе кубинцы находятся уже восемь дней. Пограничники режима не пускают их обратно в Минск, чтобы дальше они могли вернуться назад в Россию, откуда они прибыли. Кубинские журналисты отмечают, что силовики режима регулярно избивают кубинских мигрантов, в том числе женщин.

По информации журналистов, одна из женщин нуждается в неотложной медицинской помощи: от укусов насекомых у Мария Эстер Молинер Корреозо (María Esther Moliner Correoso) опухли ноги, она не может ходить и обслуживать себя. По воле силовиков беженцы много дней находятся в антисанитарных условиях и подвергаются насилию.

«Но прошлой ночью пришли беларуские охранники в капюшонах и снова избили нас. Когда они увидели, что я не могу встать, они схватили меня за волосы и швырнули, как куклу», — сообщила пострадавшая.

Мигранты подчеркивают, что они прибыли на территорию Беларуси легально, их пребывание в стране законно. Однако власти не позволяют мигрантам из “братской” режиму Кубы связаться со своим посольством. Беженцы опасаются за свою жизнь и просят спасти их.

Кубинцы прибились к группе мигрантов из Пакистана, Индии и Сирии. Коллеги по несчастью поделились с мигрантами с “острова свободы” едой и палатками. Власти же оказались равнодушны к страданиям этих людей.

Напомним, что ранее Лукашенко обещал не душить и не избивать мигрантов. Он также обещал “делать все так, как пожелают мигранты“. Лукашенко клялся, что Беларусь поможет мигрантам вернуться к себе на родину.

“Беларусь поможет уехать домой тем мигрантам, которые выскажут такое желание. Это их право, но заставлять никого не будут”, – заявил Лукашенко во время встречи с беженцами у пункта пропуска «Брузги» 26 ноября 2021 года.

Лукашенко также попросил беженцев не бояться беларуских пограничников.

«Это ваши друзья! Их бояться не надо. К ним можете обратиться с любой просьбой», — заявлял тогда Лукашенко.

Теперь и кубинцы знают что такое дружба по-лукашенковски, и чего стоит его слово.

В настоящее время связь с кубинцами прервалась. Местонахождения несчастных не известно.

Отметим, что в беларуских лесах и болотах уже погибли десятки мигрантов. Однако вопреки моральным законам и международному праву, третий год миграционный конвейер смерти продолжает свою работу в Беларуси.