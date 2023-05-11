47 мигрантов из Витебской области прорывались через государственную границу в Латвию

10 мая Латвийская пограничная служба сообщила о массовой попытке нарушения границы со стороны Витебской области Беларуси. 47 нарушителей прорывались из Беларуси в Латвию.

Аналогичные происшествия были зафиксированы также пограничными службами Польши и Литвы. Всего 10 мая Пограничники стран ЕС столкнулись с попытками 113 мигрантов нарушить границу со стороны Беларуси, в том числе из Эритреи и Сомали, Сенегала, Гвинеи и Мавритании.

В заметке польских пограничников также отмечается, что иностранцы попали на территорию Беларуси через Россию.

Напомним, что 9 мая мигранты сожгли несколько гектаров леса в Витебской области на границе с Латвией. Отметим, что в настоящий момент во всех районах Беларуси, за исключением Браславского, действует ограничение на посещение лесов. Очевидно, что незаконным мигрантам закон не писан. Их нахождение на приграничных территориях является незаконным само по себе. Их преступные умыслы по незаконному пересечению границы всячески поощряются силовиками режима. Многие мигранты погибли в лесах Беларуси. Миграционный конвейер смерти продолжает свою работу в Беларуси.

Читайте также:

Что планируют открыть в бывшем губернаторском дворце в Витебске?

Как изменится парк возле Ледового дворца в Витебске?