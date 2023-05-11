Мигранты сожгли несколько гектаров леса в Витебской области на границе с Латвией

На латвийской границе со стороны Беларуси 9 мая произошел пожар на территории в несколько гектаров. Об этом сообщил заместитель начальника латвийской Государственной пограничной охраны Ивар Рускулис, пишет Delfi.

Данная территория фактически безлюдна, поэтому латвийская сторона предполагает, что причиной возгорания могли стать мигранты, которые постоянно скапливаются на территории Беларуси и предпринимают попытки незаконно попасть в Латвию.

Заметив возгорание, погранохрана вызвала пожарно-спасательную службу. С латвийской стороны была доставлена автоцистерна для тушения пожара на случай, если бы пламя достигло территории Латвии.

Замначальника погранслужбы Латвии не исключил и умышленного поджога лесного массива.

Отметим, что в настоящий момент во всех районах Беларуси, за исключением Браславского, действует ограничение на посещение лесов. Очевидно, что незаконным мигрантам закон не писан. Их нахождение на приграничных территориях является незаконным само по себе. Их преступные умыслы по незаконному пересечению границы всячески поощряются силовиками режима.

“Есть большой риск, что такие действия могут быть осуществлены и на нашей стороне. Умышленно или нет – это отдельный вопрос”, – заявил Рускулис.

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