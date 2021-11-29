Беларусь потратила 12,6 млн долл на нелегальных мигрантов — Лукашенко

Беларусь потратила 12,6 млн долл на помощь находящимся в стране нелегальным мигрантам. Об этом сказал Александр Лукашенко 26 ноября во время посещения лагеря мигрантов в транспортно-логистическом центре «Брузги», что в Гродненской области. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Он заявил что «руководство в Польше обезумело!» и обвинил страны Евросоюза в миграционном кризисе в Беларуси.

Он жестко раскритиковал доноров, которе оказали финансовую поддержку Беларуси. Лукашенко обвинил доноров в намерении ускрасть свои (доноров) деньги.

«После моего вчерашнего заявления несчастных 260 тыс долл отжалели. Мы на три дня раньше посчитали: мы затратили на все эти мероприятия (помощь мигрантам — ред.) 12,6 млн долл. Они Красному Кресту нашему перечислили 260 тыс долл. А почему деньги не идут… Надо напрямую Шевцову (генеральный секретарь Беларуского Красного Креста Дмитрий Шевцов — ред.) отдать. А Шевцов патриот, и эти деньги пойдут только людям. И не прилипнут к рукам — нет посредников. Поэтому думают, через кого перечислить деньги, чтобы украсть половину», — сказал Лукашенко.

Лукашенко и дальше планирует нарушать международные договора и законодательство Республики Беларусь об охране государственной границы.

«Не хотят — не надо, мы разберемся с этими людьми (мигрантами – ред.). Но их защищать (Запад и Европу в частности) мы не будем. Они первыми нарушили наши договоры о реадмиссии», — сообщил он.

Как сообщалось, в июле 2021 г Лукашенко заявил, что из-за введенных западными странами санкций он больше не намерен сдерживать нелегальную миграцию в страны ЕС. После этого начались массовые попытки незаконного пересечения границы с Литвой, Польшей и Латвией мигрантами из стран Ближнего и Среднего Востока. 28 июня 2021 г Министерство иностранных дел Беларуси сообщило о приостановке действия Соглашения о реадмиссии с ЕС в ответ на санкции. 15 ноября главы министерств иностранных дел стран ЕС на заседании Совета ЕС по иностранным делам достигли политического соглашения о применении пятого пакета санкций в отношении Беларуси. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель 10 и 11 ноября обсуждала миграционную проблематику по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, который отметил, что деэскалация миграционного кризиса возможна только путем прямых переговоров ЕС с Лукашенко. 15 ноября состоялся первый телефонный разговор Меркель и Лукашенко, 17 ноября — второй. ЕС выделил 700 тыс евро на гуманитарную помощь нелегальным мигрантам в Беларуси. Еврокомиссия намерена направить до 3,5 млн евро на поддержку добровольного возвращения на родину мигрантов, находящихся на границе Беларуси.

Власти Беларуси и России свою причастность к нелегальной миграции отрицали, связывая события с пандемией COVID-19. Лукашенко в очередной раз обвинил ЕС в развязывании гибридной войны. Однако наплыв мигрантов, очевидно, организован режимом Лукашенко при помощи России.

Все мигранты получили от беларуских властей официальные документы на легальное пребывание в Беларуси, однако Лукашенко почему-то называет их «нелегальными мигрантами«. Отметим, что нелегальными мигранты становятся только в случае незаконного перехода беларуской границы. Находящиеся в Беларуси мигранты являются легальными жителями или «туристами», которые заплатили большие деньги за «путешествие», в которое их позвал Лукашенко.

Напомним, что 26 ноября Александр Лукашенко призывал мигрантов идти в западном направлении, где находится государственная граница Республики Польша.