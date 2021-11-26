«Руководство в Польше обезумело!». Лукашенко собрал своих нелегалов и «поговорил с народами Германии и Польши»

Александр Лукашенко призвал народы Польши и Германии забрать его мигрантов. «Обращение» он произнес перед группой нелегалов, которых власти собрали вблизи пункта пропуска «Брузги» на беларуско-польской границе.

«Я хочу обратиться к народу Германии», — так начал свое выступление Лукашенко.

Он заявил, что народ Германии должен принять нелегалов.

«Заберите, пожалуйста, этих людей к себе», — сказал организатор нелегального трафика.

Лукашенко обратился заодно к народу Польши. Он заявил, что «руководство в Польше обезумело, потеряло реальность«. Он потребовал, чтобы поляки «образумили своих политиков«.

«Я также хочу обратиться к народу Польши. К дружественному трудолюбивому народу, с которым мы всегда жили по соседству. Я обращаюсь к народу Польши не потому, что там нет руководства. Просто руководство в Польше обезумело, потеряло реальность. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков! Вы же понимаете, что за счет этих обездоленных людей они хотят решить свои внутренние и внешние проблемы», — заявил Лукашенко.

Он обвинил Польшу в том, что «Польша ситуацией на границе старается отвлечь своих граждан от внутренних проблем«. Он заявил, что власти Польши «устроили эту бойню на границе«.

Также Лукашенко сказал, что поляки должны пропустить нелегалов, чтобы не было войны.

«Поляки недовольны политикой правящей коалиции, и они все больше предъявляют требований своему правительству. И чтобы отвлечь от этих проблем, они (власти Польши. — Прим. Ред.) устроили эту бойню на границе, — заявил Лукашенко. — Поэтому еще раз прошу поляков, настойчиво прошу: нам не нужны никакие столкновения, тем более войны, пропустите этих людей в Германию».

Напомним, что мигранты, собранные Лукашенко на границе, имеют беларуские документы: визы и приглашения. Однако Лукашенко заявляет, что мигрантов ввозит в Беларусь некая мафиозная структура Евросоюза. Отметим, что именно государственные структуры выдают мигрантам официальные беларуские документы.

Фото и видео БелТА