В Новополоцке задержали известных в городе музыкантов

Репрессии
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В Новополоцке задержали известных в городе музыкантов. За решетку попали вокалист Detroit Hills Алексей Запасник и басист Bttf Артем Новиков. Как пишет @viasna96, задержание произошло 6 июня. По какой административной статье судили музыкантов, пока неизвестно.

Отмечается, что задержание произошло накануне фестиваля инди-поп в Новополоцке.

Правозащитникам стало известно, что после административного ареста на свободу вышел еще один новополоцкий музыкант — барабанщик группы “Паранойя долс” Дмитрий Шалак. Под репрессии в Новополоцке недавно попали работники “Нафтана”, преподаватели госуниверситета, медики и даже священники.

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