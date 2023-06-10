В Новополоцке задержали известных в городе музыкантов. За решетку попали вокалист Detroit Hills Алексей Запасник и басист Bttf Артем Новиков. Как пишет @viasna96, задержание произошло 6 июня. По какой административной статье судили музыкантов, пока неизвестно.

Отмечается, что задержание произошло накануне фестиваля инди-поп в Новополоцке.

Правозащитникам стало известно, что после административного ареста на свободу вышел еще один новополоцкий музыкант — барабанщик группы “Паранойя долс” Дмитрий Шалак. Под репрессии в Новополоцке недавно попали работники “Нафтана”, преподаватели госуниверситета, медики и даже священники.