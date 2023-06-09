В Светлогорске опять взорвалась «китайская химическая бомба», заложенная властями. На ЦКК снова погибли люди

7 июня произошел огромный взрыв на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате, погибло трое работников предприятия. Ведутся поиски еще двух работников предприятия, которые пропали без вести.

По всем канонам геббельсовской пропаганды пресс-служба МЧС лицемерно описала произошедшую трагедию как “вспышку газовоздушной смеси без последующего горения”. Местные жители свидетельствуют, что произошел оглушительный взрыв, тряслась земля, даже в нескольких километрах от места ЧП вибрировали стены домов.

Как пишет @ranak_me, на территории комбината наблюдается растекание какой-то жидкости, которую засыпают опилками. МЧС не сообщает об угрозе отравления, однако свидетели подтверждают, что несколько человек увезла скорая, в том числе двоих спасателей, которые, по словам очевидцев, получили отравление от вдыхания паров неизвестных веществ.

Председатель Светлогорского райисполкома Дмитрий Шабетник, сообщил, что со 2 июня работа завода беленой целлюлозы Светлогорского ЦКК была приостановлена. При проведении профилактических и ремонтных работ в цехе выпарки скипидара “при промывке теплообменника произошел взрыв”. На предприятии работает комиссия. Чиновник утверждает, что “угрозы для жизни и здоровья населения нет”. Однако на месте все еще работает группа специалистов зонального центра гигиены и эпидемиологии, которая проводит исследования. Реальные данные исследований не предоставляют журналистам и местным жителям.

На строительство печально известного Светлогорского ЦКК режим потратил $850 млн, из них $654 млн взяли в кредит у китайских банков. ЦКК возводили китайские рабочие, по своим проектам. Комбинат сдали с пятилетней задержкой, и случившееся ЧП на нем — далеко не первое. Ранее погибли двое работников предприятия. Однако комиссии чиновников и проверяющие из МЧС упорно не обращали внимания на катастрофические проблемы с безопасностью на государственном предприятии. Все эти годы общественность била тревогу, однако силовики затыкали рот правозащитникам.

В прошлом году на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате был пожар. А в 2020 году на Светлогорском ЦКК за несколько месяцев произошло несколько трагедий, которые привели к смерти людей. 30 июля на заводе беленой целлюлозы была авария, в ходе которой пострадали два работника. Один из них позже погиб. 19 октября при сварочных работах произошел взрыв и пожар на емкости с таловым маслом. Погиб сварщик, упавший с высоты от взрывной волны.