Задержаны трое сотрудников Полоцкого государственного университета

Витебская область
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23 мая в Полоцке и Новополоцке задержали троих сотрудников Полоцкого государственного университета.

Задержаны ведущая преподавательница кафедры мировой литературы и иностранных языков Елена Храмцова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и туризма ПГУ Виктор Черевко и сотрудница репозитория Лидия Зуева.

По данным журналистов, Храмцову обвиняют в подписке на телеграм-канал «Беларусь головного мозга». Ей инкриминировали статью 19.11 КоАП (распространение экстремистской информации). Также женщину объявили свидетелем по уголовному делу, чтобы на этом основании провести обыск и забрать технику.

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