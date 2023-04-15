Сотрудницу Полоцкого историко-культурного заповедника уволили во время отбывания ареста

Заведующую научно-экспозиционного отдела Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Тамару Джумантаеву уволили во время отбывания административного ареста. Статья, по которой отбывала наказание Джумантаева, не называется.

13 апреля из-под ареста освободили Джумантаеву, фотографа Кирилла Смолякова и электрика заповедника (имя неизвестно).

14 апреля на свободе оказались старший научный сотрудник Полоцкой художественной галереи Александра Костюкевич и Елена Ходикова, которая ранее уволилась из заповедника. Они отбыли по 15 суток.

Повторно был арестован новополоцкий фотограф Игорь Супраненок, а также сотрудник заповедника Игорь Бортник. 29 и 30 марта были задержаны более 10 жителей Полоцка и Новополоцка.