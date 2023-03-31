В Национальном полоцком историко-культурном музее-заповеднике произошли массовые задержания сотрудников музея, сообщают правозащитники.

Среди задержанных — бывший директор учреждения Тамара Джумантаева, кандидат философских наук Игорь Бортник, заведующая реставрационными мастерскими Оксана Шафран, Оксана Козел из музея ткачества, Ольга Филимонова из Софийского собора, Виктория Бобко из отдела фондов, Надежда Язмер из Софийского собора, Елена Ходикова, фотографы из Новополоцка Кирилл Смоляков и Игорь Супраненок.

Задержанных обвиняют в «распространении экстремистских материалов», а также «комментариях и лайках в соцсетях и мессенджерах», у некоторых изъята компьютерная техника.

Позже из задержанных отпустили 3-4 человека. 30 марта некоторых судили. Бывшему директору музея-заповедника Тамаре Джумантаевой, фотографу Кириллу Смолякову и электрику учреждения (фамилия пока неизвестна) дали по 15 суток административного ареста. Они отбывают его в Полоцком СИЗО. Кандидат философских наук Игорь Бортник находится в Новополоцком ЦИП.