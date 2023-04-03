Трем сотрудникам Полоцкого историко-культурного музея-заповедника присудили по 15 суток

Продолжаются суды над сотрудниками Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.

Задержанных обвиняют в «распространении экстремистских материалов», а также «комментариях и лайках в соцсетях и мессенджерах», у некоторых была изъята компьютерная техника.

Так, 1 марта сотрудник музея кандидат философских наук Игорь Бортник был наказан 10 сутками ареста, а фотограф Игорь Супраненок — 15 сутками. Такой же срок присудили старшим научным сотрудникам заповедника Костюченко и Шибко (имена неизвестны).

Также стало известно, что 30 марта в суде Полоцкого района и города Полоцка 15 суток присудили бывшей сотруднице заповедника Елене Ходиковой.

Известно, что осужденный на 10 суток Игорь Бортник имеет серьезные проблемы со здоровьем, у него была «долгая и сложная реабилитация после не очень удачной операции по лечению межпозвоночной грыжи».