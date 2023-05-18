В Витебском районе уничтожены мемориальные кресты в память жертв сталинских расстрелов

На месте мемориала, возведенного в память жертв «сталинских» расстрелов возле деревни Хайсы Витебского района, неизвестные выломали деревянные кресты, на которых были таблички с фамилиями расстрелянных. Также уничтожены указатели, по которым можно было дойти к ямам, где в 2014 году были найдены выброшенные на поверхность человеческие останки, сообщает «Витебская весна».

Создатель инициативы по мемориализации этого места Ян Державцев утверждает, что это могло случиться с согласия и даже по приказу местных властей, так как есть повреждения с использованием техники. Например, железные опоры были срезаны, железная табличка с надписью «Мемориал “Хайсы”» снята с болтов, а рамка погнута.

«Хулиганы могли сломать один-два деревянных креста, но ведь уничтожены практически все. Чтобы срезать указатели, однозначно нужна техника. Ломать вывески на крестах на высоте 3-4 метра также не станет случайный прохожий. Я считаю, все это было сделано нарочно», – считает Ян Державцев.

По его мнению, это не может быть делом рук прохожих:

«Жители близлежащих деревень прекрасно знают о здешних событиях в 1937-38 годах, они сами делились воспоминаниями, услышанными от старшего поколения, и высказывали однозначное мнение, что в память о безвинно убиенных нужен мемориал… Но эту мысль категорически не разделяют в Мазоловском сельсовете, с самого начала там выражали недовольство нашей деятельностью по увековечиванию памяти жертв сталинизма. Не исключаю, что по приказу местных властей и были уничтожены кресты, вывески и указатели».

Что делать сейчас, пока неизвестно, так как устанавливать новые кресты в нынешних условиях вряд ли имеет смысл, ведь, вероятнее всего, самодельный мемориал будут уничтожать в дальнейшем.

К 2022 году самодельный мемориал состоял из более чем трех десятков деревянных крестов, три железных креста с информационной вывеской были установлены возле дороги со стороны деревни Хайсы, еще один железный крест активисты поставили на опушке леса – возле тропы, ведущей к ямам с оставшимся от железной дороги «Витебск-Городок».

На фото уничтоженная мемориальная доска в мемориал «Хайсы». Источник: vitebskspring.org

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