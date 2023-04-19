На «Нафтане» и «Полимире» задержаны 10 человек. Некоторым работникам грозит «уголовка»

В Новополоцке на заводах «Нафтан» и «Полимир» в течение недели задержали больше десяти работников. Об этом сообщает телеграм-канал «Нафтан-Полимир. О главном».

Причины задержаний — подсписка и распространение информации ресурсов, которые в Беларуси признаны экстремистскими, а также «оскорбительные высказывания в адрес высших должностных лиц».



Работников заводов «Нафтан» и «Полимир» задержали в том числе за “распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельности”, а также за “нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий”. Они получили от 10 до 30 суток административного ареста.

«К огромному сожалению, (почти наверняка) эти люди будут уволены со своих предприятий, так как арест не является уважительной причиной для отсутствия на рабочем месте», — сообщается в телеграм-канале предприятия.

При этом на заводе уточняют, что некоторым из задержанных грозит «уголовка».

