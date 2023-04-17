Директор «Славцентра» Ирина Зимнева находится на Окрестина, ее мужа арестовали на 14 суток

Директор Центра славянских языков и культур «Славцентр» Ирина Зимнева , получившая штраф за хулиганство по приговору суда, не вышла после этого на свободу и удерживается на Окрестина. При этом ее муж арестован на 14 суток, а дома у семейной пары остались две несовершеннолетние дочери, сообщают правозащитники.

Ирина Зимнева была задержана 12 апреля. На следующий день в суде Московского района судья Татьяна Мотыль наложила на Ирину штраф в размере 20 базовых величин (740 рублей) по статье «Хулиганство». Заседание происходило онлайн, Ирина обвинялась в том, будто бы она ругалась на милиционеров. Мужа Ирины, Алексея, арестовали на две недели по той же статье.

Также утром 13 апреля во всех офисах «Славцентра» прошли обыски, из них изъяли оргтехнику.

Центр, который возглавляет Ирина Зимнева, организует курсы славянских языков (беларуского, русского, украинского, польского, чешского, болгарского и других). Среди услуг центра — обучение польскому языку для получения карты поляка и поступления в польские вузы.