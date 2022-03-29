Стали известны подробности массового задержания врачей-травматологов в Беларуси

По информации СМИ в Беларуси задержано 25-50 врачей-травматологов. Большинство из них являются руководителями травматологических отделений. Все они проходят по обвинению «получение взятки».

Среди задержанных ведущие врачи-травматологи из Витебска: Константин Болобошко (главный внештатный травмотолог-ортопед) области, Андрей Крылов (зав травматологического отделения областной клинической больницы), Александр Церковский (зав травматологии Больницы скорой медицинской помощи Витебска). Они и еще ряд медицинских работников задержаны, в кабинетах их прошли обыски.

Примерно такая же картина в Гомельской области. Сообщается о задержании как минимум двух заведующих травматологическими отделениями — городской и областной больницы. А так же об арестах их коллег ЦРБ города Мозырь. Пока официальных сообщений нет, только лишь догадки и комментарии родных и близких. В комментариях фигурируют как Евгений Кузьменко, Евгений Савко…

Эксперты предполагают, что обвинения могут быть связаны с закупками, которые в стране монополизированы. Закупками занимается единственная в Беларуси фирма, которая могла попасть под «крышу» определенных чиновников. Врачей-травматологов могут сделать «козлами отпущения».

Тем более, что подобные массовые медицинские дела о взятках при закупках в истории Беларусии уже были. Например, в мае 2018 года, когда силовики режима задержали 95 беларуских врачей. Правда до суда тогда дошли только 22 медика, которые получили сроки.

Что произойдет с медиционой Беларуси, если десятки опытных врачей окажутся в тюрьмах?