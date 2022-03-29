В Витебске задержали троих ведущих врачей-травматологов. Двое из них — главы отделений. По информации ряда беларуских СМИ, это произошло 26 марта, в кабинетах медиков прошли обыска. Факт задержания подтвердили несколько не связанных между собой источников из сферы здравоохранения витебщины.

Задержаны сотрудник ВГМУ и главный внештатный травматолог-ортопед Витебской области Константин Болобошко, заведующий травматологическим отделением Витебской областной клинической больницы Андрей Крылов и заведующий травматологическим отделением БСМП в Витебске Александр Церковский.

Точная причина задержания врачей на данный момент неизвестна.

Официальные источники не подтверждают и не опровергают информацию о задержании группы витебских врачей.

Как стало известно «Нашай Ніве», в минувшую пятницу почти одномоментно в разных регионах было задержано три десятка ортопедов-травматоловгов. Это более половины руководителей отделений в Республике Беларусь.