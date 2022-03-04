Врач-реаниматолог из Витебска Владимир Мартов вышел на свободу

Главное
Опубликовано

Бывший заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской больницы скорой помощи Владимир Мартов 1 марта вышел на свободу. 23 февраля его осудили на 7 суток ареста по статье 24.23 КоАП.

О том, что доктор освободился, 1 марта написала в facebook его жена:

— Мой муж Владимир Юрьевич Мартов вышел на свободу после 7 суток административного ареста. Бодр, здоров, впечатлен новым опытом. Всем большое спасибо за поддержку. Солидарность важна!

Владимир Мартов был задержан 23 февраля на своей даче в Лепельском районе, где проводил большинство времени после увольнения из больницы. По словам его жены, которая была на суде, Мартова судили за бело-красно-белый флажок на аватарке в социальной сети. Мартова признали виновным в нарушении законодательства о массовых мероприятиях и приговорили к 7 суткам административного ареста. Свою вину Владимир Мартов не признал.

Владимир Мартов – бывший заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской больницы скорой помощи. Он был одним из первых белорусских медиков, кто открыто рассказывал о реальной ситуации с коронавирусом. Весной 2021 года с реаниматологом не продлили контракт.

«Фашистов и карателей в Беларуси не потерпят» Доктор Мартов — о жестокости силовиков после выборов

Реаниматолог из Витебска Владимир Мартов: «При свином гриппе нам не приходилось разворачивать столько дополнительных коек»

беззаконие Витебск Мартов Владимир
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by