Врач-реаниматолог из Витебска Владимир Мартов вышел на свободу

Бывший заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской больницы скорой помощи Владимир Мартов 1 марта вышел на свободу. 23 февраля его осудили на 7 суток ареста по статье 24.23 КоАП.

О том, что доктор освободился, 1 марта написала в facebook его жена:

— Мой муж Владимир Юрьевич Мартов вышел на свободу после 7 суток административного ареста. Бодр, здоров, впечатлен новым опытом. Всем большое спасибо за поддержку. Солидарность важна!

Владимир Мартов был задержан 23 февраля на своей даче в Лепельском районе, где проводил большинство времени после увольнения из больницы. По словам его жены, которая была на суде, Мартова судили за бело-красно-белый флажок на аватарке в социальной сети. Мартова признали виновным в нарушении законодательства о массовых мероприятиях и приговорили к 7 суткам административного ареста. Свою вину Владимир Мартов не признал.

Владимир Мартов – бывший заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской больницы скорой помощи. Он был одним из первых белорусских медиков, кто открыто рассказывал о реальной ситуации с коронавирусом. Весной 2021 года с реаниматологом не продлили контракт.