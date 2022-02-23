Задержан известный врач-реаниматолог из Витебска Владимир Мартов

«Елена сегодня поехала к мужу в Лепель, хотела передать ему лекарства. Он гипертоник, и эти лекарства нужны ему постоянно. Однако лекарства передать не разрешили. Сказали, если вдруг вашему мужу станет плохо, то вызовем скорую помощь, говорит Елена Мартова», – пишет Матвеева.