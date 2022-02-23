Задержан известный врач-реаниматолог из Витебска Владимир Мартов

Владимира Мартова задержали 22 февраля на его даче под Лепелем, сейчас он находится в ИВС, написала в Фейсбуке витебская журналистка Татьяна Матвеева со ссылкой на жену врача. Мартова обвиняют по ст. 24.23 КоАП РБ («Нарушение законодательства о массовых мероприятиях»). 23 февраля состоится суд. Других подробностей нет.
«Елена сегодня поехала к мужу в Лепель, хотела передать ему лекарства. Он гипертоник, и эти лекарства нужны ему постоянно. Однако лекарства передать не разрешили. Сказали, если вдруг вашему мужу станет плохо, то вызовем скорую помощь, говорит Елена Мартова», – пишет Матвеева.
Владимир Мартов – бывший заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской больницы скорой помощи. Мартов одним из первых белорусских врачей открыто говорил о реальной ситуации с коронавирусом. Весной 2021 года с реаниматологом не продлили контракт.
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