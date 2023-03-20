Политзаключенную витеблянку Яну Пинчук, которую выдала Россия, обвиняют по пяти статьям. Ей грозит 20 лет тюрьмы

Главное
Автор Опубликовано

Суд над политзаключенной Яной Пинчук начнется 10 апреля. Уголовное дело будет рассматривать Мингорсуд (судья — Татьяна Фальковская), пишет @viasna96.

Пинчук обвиняют по пяти статьям:

  • “создание экстремистского формирования”,
  • “разжигание иной социальной вражды”,
  • “публичные призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, осуществлению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси”,
  • “обучение в участии в массовых беспорядках”,
  • “деятельность по созданию организации для осуществления террористической деятельности такой организацией, или ее частью или ее структурными подразделениями”.

На самом деле ее преследуют за участие в протестах 2020 года в Беларуси. Следствие утверждало, что в телеграм-канале “Витебск 97%” она размещала сообщения с “негативной оценкой сотрудников правоохранительных органов и органов государственной власти”.

Девушке грозит огромный срок лишения свободы, более 20 лет тюрьмы.

Яна Пинчук была задержана в Санкт-Петербурге в ноябре 2021 года и с тех пор находится за решеткой. Девушка жила в России и не подозревала, что силовики в Беларуси объявили ее в розыск за участие в протестах. Решение об экстрадиции приняла российская прокуратура, а 1 июня 2022 года городской суд Санкт-Петербурга разрешил выдать Пинчук в Беларусь. Во время заседания зачитывалось письмо из Генпрокуратуры РБ с гарантиями, что девушку не будут пытать на родине.

О том, что беларуска уже в РБ, стало известно 1 сентября прошлого года. Ее экстрадировали, несмотря на запрет Комитета по правам человека ООН. Властями было предъявлено обвинение.

Арестованную в России активистку Яну Пинчук доставили в СИЗО в Витебске

 

государственный терроризм репрессии Яна Пинчук
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by