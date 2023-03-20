Политзаключенную витеблянку Яну Пинчук, которую выдала Россия, обвиняют по пяти статьям. Ей грозит 20 лет тюрьмы

Суд над политзаключенной Яной Пинчук начнется 10 апреля. Уголовное дело будет рассматривать Мингорсуд (судья — Татьяна Фальковская), пишет @viasna96.

Пинчук обвиняют по пяти статьям:

“создание экстремистского формирования”,

“разжигание иной социальной вражды”,

“публичные призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, осуществлению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси”,

“обучение в участии в массовых беспорядках”,

“деятельность по созданию организации для осуществления террористической деятельности такой организацией, или ее частью или ее структурными подразделениями”.

На самом деле ее преследуют за участие в протестах 2020 года в Беларуси. Следствие утверждало, что в телеграм-канале “Витебск 97%” она размещала сообщения с “негативной оценкой сотрудников правоохранительных органов и органов государственной власти”.

Девушке грозит огромный срок лишения свободы, более 20 лет тюрьмы.

Яна Пинчук была задержана в Санкт-Петербурге в ноябре 2021 года и с тех пор находится за решеткой. Девушка жила в России и не подозревала, что силовики в Беларуси объявили ее в розыск за участие в протестах. Решение об экстрадиции приняла российская прокуратура, а 1 июня 2022 года городской суд Санкт-Петербурга разрешил выдать Пинчук в Беларусь. Во время заседания зачитывалось письмо из Генпрокуратуры РБ с гарантиями, что девушку не будут пытать на родине.

О том, что беларуска уже в РБ, стало известно 1 сентября прошлого года. Ее экстрадировали, несмотря на запрет Комитета по правам человека ООН. Властями было предъявлено обвинение.