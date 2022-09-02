Арестованную в России активистку Яну Пинчук доставили в СИЗО в Витебске

Витебск
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Арестованную в России беларускую активистку Яну Пинчук доставили в СИЗО в Витебске.

В Беларуси Яну Пинчук обвиняют по трем уголовным статьям:

  • часть 3 статьи 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц) – до 12 лет лишения свободы;
  • часть 3 статьи 361 (публичные призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, осуществлению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети интернет) – до 12 лет лишения свободы;
  • часть 1 и часть 2 статьи 361−1 (создание экстремистского формирования, руководство таким формированием) УК Республики Беларусь – до 10 лет лишения свободы.

Яну Пинчук задержали 1 ноября 2021 года в ее квартире по запросу белорусских властей. Через два дня суд в Петербурге арестовал девушку. Она просила Россию предоставить ей временное убежище, но получила отказ.

Напомним, что Яну Пинчук этапировали из СИЗО-5 в Санкт-Петербурге 9 августа. По предъявленным обвинениям в Беларуси ей грозит до 19 лет лишения свободы.

По версии следствия, с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года Пинчук была администратором трех каналов в телеграме, в том числе «Витебск 97%». «С целью возбуждения иной социальной вражды» она разместила сообщения с «негативной оценкой» представителей власти. По словам защитников, Пинчук удалила аккаунт после того, как власти объявили телеграм-канал «экстремистским».

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Витебск Витебск 97 СИЗО экстремизм Яна Пинчук
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