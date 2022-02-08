Более 100 граммов наркотиков было изъято у жителей Витебска и Городка

В Витебске задержаны участники организованной группы, подозреваемые в наркоторговле. Фигурантами дела выступают жители Витебска и Городка. Оперативникам удалось изъять более 100 граммов психотропных веществ из незаконного оборота наркотиков.

Так, в Витебске с 20 закладками мефедрона был задержан житель Городка. Молодой человек планировал разложить их на территории областного центра.

В дальнейшем оперативникам удалось установить и других участников незаконного сбыта наркотиков.

За сбыт наркотиков была задержана 20-летняя жительница Витебска. На её съемной квартире была обнаружена готовая к закладке партия альфа-PVP и многочисленные приспособления для расфасовки психотропных средств. В данной квартире был задержан подозреваемый, который хранил при себе наркотики.

Кроме того запрещенные вещества были изъяты у несовершеннолетней витебчанки. Еще одним фигурантом уголовного дела о торговле наркотиками стал житель пригорода областного центра.

По имеющейся оперативной информации, 22-летний молодой человек работал закладчиком. При обыске у него изъяли расфасованный для продажи альфа-PVP.

Все участники преступного бизнеса задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела.