С крупной партией MDMA задержан таксист

Сотрудники столичного наркоконтроля при поддержке коллег из Орши задержали 51-летнего мужчину, который пытался вывезти из Беларуси в Россию 10 тысяч таблеток экстази общим весом 5 кг.

Установлено, что фигурант, житель Барановичей, работал таксистом в разных городах, в том числе в столице. Он пояснил, что выполнял роль курьера около месяца, задание перевезти психотроп за границу получил от наркомагазина впервые.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.