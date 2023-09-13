Более 3 кг мефедрона изъяли оперативники в Витебском районе

Витебская область
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В Витебском районе оперативники при силовой поддержке ОМОНа задержали троих жителей областного центра 23-24 лет. В автомобиле обнаружили 3 кг особо опасного психотропного вещества мефедрон.

Установлено, что витебчане около трех месяцев работали на интернет-наркошоп. Накануне задержания они ездили в Минск за “товаром”, который собирались расфасовать на мелкие партии и разложить по тайникам во всех регионах страны.

В ходе дальнейших мероприятий милиционеры задержали в Витебске четвертого участника преступной схемы – 29-летнего местного жителя. У него также изъят мефедрон, который фигурант планировал разложить на мелкие закладки по территории области.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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