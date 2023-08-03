Витебчанин выращивал на постройке коноплю

Оперативники наркоконтроля Октябрьского РОВД совместно с коллегами из областного управления задержали 32-летнего жителя областного центра.

По месту жительства задержанного правоохранители обнаружили постройку, которую фигурант оборудовал и использовал для выращивания наркосодержащих растений.

Милиционеры изъяли 4 куста конопли, несколько разовых доз марихуаны, электротаймер и иные предметы, предназначенные для выращивания наркотика и его употребления.

Известно, что ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Он пояснил, что выращивал коноплю для личного потребления.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.