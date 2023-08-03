Витебчанин выращивал на постройке коноплю

Витебск
Автор Опубликовано

Оперативники наркоконтроля Октябрьского РОВД совместно с коллегами из областного управления задержали 32-летнего жителя областного центра.

По месту жительства задержанного правоохранители обнаружили постройку,  которую фигурант оборудовал и использовал для выращивания наркосодержащих растений.

Милиционеры изъяли 4 куста конопли, несколько разовых доз марихуаны, электротаймер и иные предметы, предназначенные для выращивания наркотика и его употребления.

Известно, что ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Он пояснил, что выращивал коноплю для личного потребления.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.

Как под Лиозно выращивалась конопля и марихуна

Витебск наркотики происшествие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.