Витебские таможенники задержали закладчика особо опасного психотропного вещества

Закладчика особо опасного психотропного вещества альфа-PVP задержали Витебские таможенники. Реализовывал психотроп гражданин через интернет-магазин.

Закладчик особо опасного психотропного вещества альфа-PVP был задержан в г. Витебске сотрудниками оперативно-поискового отдела Витебской таможни во взаимодействии с сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома.

По имеющейся оперативной информации таможенных органов, 25-летний гражданин занимался реализацией ранее ввезенных на территорию Республики Беларусь запрещенных веществ через Интернет-магазин, действующий не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Задержали «сотрудника» магазина в момент закладки психотропа. При себе гражданин имел 44 свертка, а о местонахождении еще 15, которые были извлечены в различных районах Витебска, он сообщил во время опроса.

Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области во всех свертках находилось порядка 30 грамм особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

В отношении наркокурьера возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Материалы дела переданы в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области.

Гражданин задержан в соответствии со ст. 108 УПК Республики Беларусь.

По материалам Витебской таможни