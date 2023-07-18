Жителю Витебска грозит до 15 лет тюрьмы за изготовление и реализацию наркотических веществ

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Прокуратурой Витебской области направлено в суд Первомайского района города уголовное дело в отношении жителя областного центра, который на одном из заброшенных земельных участков высадил запрещенные к возделыванию растения, ухаживал за ними.

После получения урожая самостоятельно изготовил из них наркотические вещества, которые реализовывал через созданный им интернет-магазин на территории Витебска и Витебского района. Однако, как и следовало ожидать, длилось это совсем недолго и мужчина был задержан сотрудниками милиции.

Действия горе-агронома квалифицированы по ч.1 ст. 329 – незаконный посев и выращивание растений, содержащих наркотические средства, а также ч.3 ст.328 УК – незаконный оборот наркотических средств. В совокупности санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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