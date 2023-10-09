В Витебской области начали включать отопление в жилых домах

В Витебской области стартовал отопительный сезон. Ожидается, что 95 процентов потребителей получат тепло в домах в течение суток.
В тоже время подача тепла в жилфонд происходит не одномоментно. Процесс может занять 3-5 дней.
Отметим, что в прошедшую ночь в Витебской области, температура воздуха опустилась до +1,4 °C, самая низкая температура была зарегистрирована в Лынтупах. В областном центре столбик термометра опустился до +2,5 °C.
Стало известно когда в Витебске включат отопление в административных и общественных зданиях