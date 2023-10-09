В Витебской области начали включать отопление в жилых домах

Витебская область
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 В Витебской области стартовал отопительный сезон. Ожидается, что 95 процентов потребителей получат тепло в домах в течение суток.

В тоже время подача тепла в жилфонд происходит не одномоментно. Процесс может занять 3-5 дней.

Отметим, что в прошедшую ночь в Витебской области, температура воздуха опустилась до +1,4 °C, самая низкая температура была зарегистрирована в Лынтупах. В областном центре столбик термометра опустился до +2,5 °C.

Стало известно когда в Витебске включат отопление в административных и общественных зданиях

Витебская область ЖКХ отопление
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