Стало известно когда в Витебске включат отопление в административных и общественных зданиях

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С 13 октября 2021 года в Витебске разрешат включать отопление в общественных, административных зданиях, на промышленных предприятиях и иных объектах, где ранее было запрещено отапливать помещения.

Решение о включении отопления принимается руководителями субъектов хозяйствования самостоятельно, исходя из финансовой обеспеченности, отсутствия задолженности перед энергоснабжающими организациями. Однако без соизволения городских властей такие решения начальникам принимать нельзя.

Власти жестко требуют от руководителей организаций обеспечить в выходные, праздничные дни и ночное время экономное расходование энергоресурсов. При повышении температуры воздуха на улице требуют принять меры по отключению отопления.

Когда включат отопление в Витебске в 2021 году?

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