Когда включат отопление в Витебске в 2021 году?

Витебская область
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Витебские коммунальщики должны получить паспорта готовности жилфонда к эксплуатации — 30 сентября. На сегодняшний день они готовы на 67%.

По словам первого заместителя начальника главного управления жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома Дмитрия Герасимова, в настоящее время уже получено 95% паспортов готовности теплоисточников, которых на балансе 515.

Стоит отметить, что из запланированных 65 км укладки новых предызолированных труб проложено 50 км, однако в течение сентября задание будет полностью выполнено. Активно также велись работы в Оршанском районе и Орше, где обновлено 12 км теплосетей, что составило 5,7% доведенного задания в рамках программы ускоренного развития этого региона. Что касается других городов и населенных пунктов области, то на сегодня заменены 73% общей протяженности теплосетей. Лучше всего обстоят дела в этом плане в Браславском, Докшицком, Дубровенском, Ушачском, Чашникском районах, которые достигли показателя 100%, пишут «Витебские Вести».

Напомним, что в прошлом году батареи в Витебске стали нагреваться 12 октября.

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