Где в Орше 6 и 7 октября отключат отопление?

6 и 7 октября в Орше в связи с необходимостью производства работ по реконструкции тепловой сети будет отсутствовать теплоснабжение.

6 октября с 08.00 до 20.00 отопление отключат:

— ул. Карла Маркса, ж. д. №№ 2/16, 6/14,11,30;

— ул. Комсомольская, ж. д. №№ 9, 13, 16;

— пер. Почтовый, ж. д. №№3, 4;

— ул. Владимира Ленина, ж. д. №№ 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20а, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36;

— ул. Александра Островского, ж. д. №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 21, 23;

— ул. Мира, ж. д. №№ 1, 3, 5, 7;

— ул. Пионерская, ж. д. №№ 15, 17;

— ул. Толстого, ж. д. №№ 6, 8, 16;

— ГУО «Ясли-сад №4 г. Орши», ул. Владимира Ленина, 16а;

— ГУО «Оршанская детская школа искусств», ул. Владимира Ленина, 21;

— ГУО «Ясли-сад №7 г. Орши», ул. Мира, 3а;

— ГУО «Ясли-сад №30 г. Орши», ул. Пионерская, 10;

— ГУО «Ясли-сад №17 г. Орши», ул. Пионерская, 10;

— Станция скорой медицинской помощи, ул. Владимира Ленина, 38;

— ГУО «Гимназия №2 г. Орши», ул. Владимира Ленина, 35, 41;

— Учебно-спортивное учреждение по ул. Владимира Ленина, 39а;

— Городской родильный дом, ул. Владимира Ленина, 36а;

— Управление по образованию, ул. Александра Островского 19/1;

— ОАО «Белагропромбанк», ул. Владимира Ленина, 7;

— Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру, ул. Минская, 23;

— Общественный туалет по ул. Минская;

— ул. Герцена, 4;

— Музей истории и культуры, ул. Владимира Ленина, 9, 11;

— Административное здание КУП «Оршакомхоз», ул. Комсомольская, 11;

— БПС-Сбербанк, ул. Комсомольская, 11а;

— Библиотека им. Пушкина, пер. Почтовый, 2;

— Управление внутренних дел, ул. Владимира Ленина, 20;

— Государственный зональный архив, ул. Комсомольская, 21;

— ТРЦ «Центрум», ул. Мира, 4;

— Бизнес-инкубатор, ул. Мира, 8;

— филиал «Энергосбыт», ул. Александра Островского, 14;

— ОАО «Белинвестбанк», ул. Владимира Ленина, 26;

— Дом торговли, Центральная площадь, 2;

— Детский парк «Сказочная страна», ул. Карла Маркса, 17;

— ГЦК «Победа», ул. Владимира Ленина, 31;

— Храм пр. Леонида, ул. Владимира Ленина, 45;

— УП «Нить», ул. Владимира Короткевича, 5;

— Стройтрест-18, ул. Льва Толстого, 4;

— Территориальный центр социального обслуживания населения, ул. Владимира Ленина, 43.

6 октября с 08.00 до 22.00 7 октября отопление будет отсутствовать:

— ул. Александра Островского, ж. д. №№ 16а, 30, 32, 27, 25;

— ул. Льва Толстого, 9;

— Судмедэкпертиза, ул. Пролетарская, 21;

— Центр гигиены и эпидемиологии, ул. Льва Толстого, 14;

— Санпропускник, ул. Льва Толстого, 14а;

— ГУЗ « Оршанская центральная поликлиника №1» , ул. Александра Островского, 28;

— Городская баня, ул. Александра Островского, 34.