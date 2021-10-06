Где в Орше 6 и 7 октября отключат отопление?

6 и 7 октября в Орше в связи с необходимостью производства работ по реконструкции тепловой сети будет отсутствовать теплоснабжение.
6 октября с 08.00 до 20.00 отопление отключат:
— ул. Карла Маркса, ж. д. №№ 2/16, 6/14,11,30;
— ул. Комсомольская, ж. д. №№ 9, 13, 16;
— пер. Почтовый, ж. д. №№3, 4;
— ул. Владимира Ленина, ж. д. №№ 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20а, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36;
— ул. Александра Островского, ж. д. №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 21, 23;
— ул. Мира, ж. д. №№ 1, 3, 5, 7;
— ул. Пионерская, ж. д. №№ 15, 17;
— ул. Толстого, ж. д. №№ 6, 8, 16;
— ГУО «Ясли-сад №4 г. Орши», ул. Владимира Ленина, 16а;
— ГУО «Оршанская детская школа искусств», ул. Владимира Ленина, 21;
— ГУО «Ясли-сад №7 г. Орши», ул. Мира, 3а;
— ГУО «Ясли-сад №30 г. Орши», ул. Пионерская, 10;
— ГУО «Ясли-сад №17 г. Орши», ул. Пионерская, 10;
— Станция скорой медицинской помощи, ул. Владимира Ленина, 38;
— ГУО «Гимназия №2 г. Орши», ул. Владимира Ленина, 35, 41;
— Учебно-спортивное учреждение по ул. Владимира Ленина, 39а;
— Городской родильный дом, ул. Владимира Ленина, 36а;
— Управление по образованию, ул. Александра Островского 19/1;
— ОАО «Белагропромбанк», ул. Владимира Ленина, 7;
— Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру, ул. Минская, 23;
— Общественный туалет по ул. Минская;
— ул. Герцена, 4;
— Музей истории и культуры, ул. Владимира Ленина, 9, 11;
— Административное здание КУП «Оршакомхоз», ул. Комсомольская, 11;
— БПС-Сбербанк, ул. Комсомольская, 11а;
— Библиотека им. Пушкина, пер. Почтовый, 2;
— Управление внутренних дел, ул. Владимира Ленина, 20;
— Государственный зональный архив, ул. Комсомольская, 21;
— ТРЦ «Центрум», ул. Мира, 4;
— Бизнес-инкубатор, ул. Мира, 8;
— филиал «Энергосбыт», ул. Александра Островского, 14;
— ОАО «Белинвестбанк», ул. Владимира Ленина, 26;
— Дом торговли, Центральная площадь, 2;
— Детский парк «Сказочная страна», ул. Карла Маркса, 17;
— ГЦК «Победа», ул. Владимира Ленина, 31;
— Храм пр. Леонида, ул. Владимира Ленина, 45;
— УП «Нить», ул. Владимира Короткевича, 5;
— Стройтрест-18, ул. Льва Толстого, 4;
— Территориальный центр социального обслуживания населения, ул. Владимира Ленина, 43.
6 октября с 08.00 до 22.00 7 октября отопление будет отсутствовать:
— ул. Александра Островского, ж. д. №№ 16а, 30, 32, 27, 25;
— ул. Льва Толстого, 9;
— Судмедэкпертиза, ул. Пролетарская, 21;
— Центр гигиены и эпидемиологии, ул. Льва Толстого, 14;
— Санпропускник, ул. Льва Толстого, 14а;
— ГУЗ « Оршанская центральная поликлиника №1» , ул. Александра Островского, 28;
— Городская баня, ул. Александра Островского, 34.