«Стало больше порядка на земле, хорошо видно, особенно мне: я больше летаю над страной». Лукашенко похвалил и уволил Шерстнева

Лукашенко посещает сегодня Витебскую область, чтобы рассказать о новом председателе облисполкома Александре Субботине, который заменит Николая Шерстнева. Напомним, что неожиданное кадровое решение было принято 13 декабря.

Долги тяжкие… Закредитованность Витебской области к развитию не привела

Говоря о развитии Витебской области, Александр Лукашенко в очередной раз напомнил о долгах. Он упомянул что государство оказывало региону большую поддержку: «выделение значительных средств для модернизации нефтехимической промышленности, беспрецедентные льготы и преференции для Оршанского района, как образец для подражания всей стране». Упомянуты были также особые условия работы агропромышленного комплекса в рамках интеграционных структур.

Тогда вместо того, чтобы выплатить долг АПК в размере 3 миллиардов Витебская область набрала новых долгов.

«Это хороший, нормальный путь. Но удалось ли мобилизовать крестьян и переработку, чтобы сделать подвижки в сельском хозяйстве?» — задался вопросом Лукашенко.

Он напомнил, что, когда принималось решение о создании этих структур, особо подчеркивалось: это не означает простого списания долгов — нужно продемонстрировать реальный результат в оздоровлении финансового состояния хозяйств АПК. «Я предупредил: если только не будет отдачи — пеняйте сами на себя. И кое-кто там головы закладывал, я это помню», — сказал Лукашенко. В течение зимы он планирует вместе с губернатором посетить некоторые «интеграционные структуры» (проще говоря, колхозы) и проанализировать их работу.

Читайте также: КГБ из-за денег задержал сына губернатора Витебской области Шерстнева Александр Лукашенко отметил, что многие из проектов, которые реализуются в Витебской области, были лично инициированы нынешним и прежним руководством региона. «Это характеризует Николая Николаевича (Шерстнева, прежнего председателя облисполкома. — Прим. Ред) как человека неравнодушного, болеющего за дело. Это я знаю точно. А то, что по некоторым из них есть проблемы в реализации, вопрос не только к руководителю области. Правительство и вы должны были этим заниматься», — продолжил Лукашенко.

Наряду со сложностями глава государства отметил и приличные результаты отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий Витебской области, а также работу в сфере культурного развития региона, совершенствования инфраструктуры. «Как Витебщина преображается и насколько стало больше порядка на земле, хорошо видно, особенно мне: я больше летаю над страной», — заметил Лукашенко.

«Конечно, я хотел бы за всю эту работу поблагодарить прежде всего Николая Николаевича (Шерстнева. — Прим. Ред.)», — сказал Александр Лукашенко, выразив уверенность, что компетенциям прежнего губернатора будет найдено достойное применение.