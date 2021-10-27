КГБ из-за денег задержал сына губернатора Витебской области

В Беларуси несколько недель назад задержали сына губернатора Витебской области Владимира Шерстнева. Он не выходил на связь с 7 октября, сообщает издание «Наша Нiва» со ссылкой на несколько источников.

Отмачается, что Шерстнев младший работал менеджером государственного «Торгового дома «Витебск»». Внимание силовиков привлекла его необычно высокая для госорганизации зарплата. Источники рассказали, что Шерстнев якобы зарабатывал десятки тысяч рублей на должности обычного клерка. Они также отметили, что Владимир был задержан минскими силовиками, вероятно, из Комитета государственной безопасности (КГБ).

На работе говорят, что Шерстнев сейчас находится в отпуске, при этом коллеги не могут назвать, когда молодой человек выйдет на работу. Его жена отказалась говорить с журналистами. Правоохранители также пока не давали официальных комментариев.