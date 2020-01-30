13 уголовных дел возбуждено в АПК Витебской области. Кто ответит за падеж 11000 коров?

13 уголовных дел возбуждено в Витебской области по фактам внесения заведомо ложных сведений в документы о реализации и падеже скота, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Уменьшение молочного стада произошло в девяти районах области.

По данным прокуратуры на 1 января 2020 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах Витебской области составила 521376 животных, что на 8007 голов меньше, чем в прошлом году. Молочное стадо насчитывает 181754 коровы, что на 1277 голов меньше. За 2019 год погибло 11460 копытных животных.

Снижение поголовья коров молочного стада зафиксировано прокуратурой в девяти районах региона: Браславском, Толочинском, Глубокском, Бешенковичском, Городокском, Шумилинском, Докшицком, Сенненском и Чашникском. Как правило по причине недостатка собственных оборотных средств хозяйства реализовывали скот с целью обеспечения производственных процессов и выплаты заработной платы работникам.

За год было возбуждено 13 уголовных дел по фактам внесения заведомо ложных сведений в официальную документацию о реализации и падеже скота в хозяйствах Витебской области. Так, например, бригадир одного из КУСХП Городокского района скрыла падеж 27 голов телят. В октябре в отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 427 УК, а в декабре ее уже осудили на год «домашней химии», пишет news.vitebsk.cc.

Год назад прокурор Толочинского района возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора по производству ОАО , о злоупотреблении служебными полномочиями по части 2 статьи 424 УК — тот скрыл падёж 43 голов КРС, а также фальсифицировал данные покупателей, которым реализовали продукцию, полученную от вынужденного убоя 97 животных. Мужчину признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы, правда, дали строчку на три года, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

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