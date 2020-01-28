Лукашенко: в Витебской области должна быть технологическая диктатура и дисциплина

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Витебская область, Политика, Сельское хозяйство, Экономика

Об этом глава государства заявил на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области.

Лукашенко в ВитебскеПрезидент предупредил, что не стоит рассчитывать только на финансовую поддержку предприятий со стороны государства. Даже при ее наличии не удастся решить многие проблемы, если не навести порядок и дисциплину, сообщает Белта.

«Приведите в порядок то, что есть: базу, машинные дворы, комплексы, зернотоки, фермы. Заставьте людей вовремя приходить и уходить с работы и выполнять свои функциональные обязанности», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В качестве примера он привел ситуацию с падежом скота. Основная ответственность за гибель животных лежит на работниках предприятий. «Это не дело, что мы 92 тыс. голов скота угробили в целом по стране!» — сказал Президент.

«Сегодня должна быть жесточайшая технологическая диктатура и дисциплина, — подчеркнул глава государства. — В этом году подвиги будем совершать с теми людьми, которые у нас есть и на той базе, которая у нас создана в Витебской области».

Президент Беларуси выразил уверенность, что если каждый на своем месте будет ответственно работать и заботиться об эффективности своего предприятия, то и в целом ситуация в стране будет благополучной.

«Я хочу, чтобы вы поняли: вся вертикаль власти, которая присутствует здесь, — от Президента до председателей райисполкомов Витебщины — иного не дано, — отметил он. — Если вы думаете, что у нас есть бешеные деньги, которые мы будем выкидывать на Витебскую область, — нет. Сегодня, мужики, ситуация уже не та. Двадцать лет назад, вы помните, было по-другому: жрать было нечего, тогда литр молока был счастьем. Сейчас молока, мяса — некуда девать в целом по стране. И никто на вас молиться не будет».

Лукашенко потребовал вернуть долги на Br3 млрд, накопленные предприятиями АПК Витебской области

Должна ли быть в Витебской области технологическая диктатура?
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