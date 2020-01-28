Лукашенко: в Витебской области должна быть технологическая диктатура и дисциплина

Президент Беларуси выразил уверенность, что если каждый на своем месте будет ответственно работать и заботиться об эффективности своего предприятия, то и в целом ситуация в стране будет благополучной.

«Я хочу, чтобы вы поняли: вся вертикаль власти, которая присутствует здесь, — от Президента до председателей райисполкомов Витебщины — иного не дано, — отметил он. — Если вы думаете, что у нас есть бешеные деньги, которые мы будем выкидывать на Витебскую область, — нет. Сегодня, мужики, ситуация уже не та. Двадцать лет назад, вы помните, было по-другому: жрать было нечего, тогда литр молока был счастьем. Сейчас молока, мяса — некуда девать в целом по стране. И никто на вас молиться не будет».