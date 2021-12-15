Новым председателем Витебского облисполкома назначен Александр Субботин

Новым губернатором Витебской области назначен экс-вице-премьер Беларуси Александр Субботин. Соответствующее кадровое решение принято 13 декабря.

Александр Субботин родился 23 мая 1976 года в поселке Руба Витебского района. В 1998 году окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины, затем — Международный институт менеджмента. Имеет учёную степень доктора биологических наук, профессор.

До этого почти семь лет губернатором Витебской области являлся Николай Шерстнёв. Назначая на должность нового губернатора, Александр Лукашенко попросил «не отбрасывать» бывшего губернатора и пообещал, что ни один бывший губернатор «не остается не у дел».

Вместе с тем он заявил, что не может «спокойно смотреть, как решаются некоторые вопросы» в Витебской области.

«За эту зиму посмотрим некоторые производственные объединения — эти интеграционные структуры — и сделаем соответствующие выводы», — отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко добавил, что озабочен развитием Оршанского мясокомбината и Миорского металлопрокатного завода. Посещение этих предприятий главой государства запланированы.