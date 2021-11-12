Наказали невиновных в пожаре на «Нафтане»

Виновные на пожаре, который произошел 28 сентября на «Нафтане» до сих пор не установлены. Спешка здесь ни к чему, ведь главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя. А пока власти решили наказать невиновных в пожаре.

Наказали двух работников «Нафтана», которые снимали на видео возгорание установки замедленного коксования, написали в телеграм-канале «Нафтан — Полимир. О главном».

Сообщается, что работников лишили премиальных выплат на год. Сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, так как они начали съёмку чрезвычайного происшествия и, якобы, тем самым нарушили приказы генерального директора и положения о безопасности, о пропускном и внутриобъектовом режиме завода.

Телеграм-канал «Внимание, ОАО «Нафтан» отмечает, что наказание неправомерно. Согласно Политике в области охраны труда и сертификату за соответствие ISO 45001, руководство предприятия должно защищать работников от преследования в тех случаях, когда они информируют об инцидентах, опасностях, рисках и возможностях.

Напомним, власти планомерно занимаются развалом коллектива предприятия. Недавно был уволен инженер-конструктор «Нафтана» Александр Болонкин ранее осужденный на 15 суток за «распространение экстремистских материалов». По предприятию прокатилась волна политических арестов. Бывший юрисконсульт «Нафтана» задержан в России и передан в КГБ Беларуси. Профсоюзный лидер Ольга Бритикова была уволена с ОАО «Нафтан». Теперь она оспаривает в свое увольнение в суде.