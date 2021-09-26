Бывший юрисконсульт «Нафтана» задержан в России и передан в КГБ Беларуси

В России задержали бывшего юрисконсульта ОАО «Нафтан» завода «Полимир» Александра Капшуля.
Он участвовавал в протестах против фальсификации результатотв президентских выборов и насилия, завязанного режимом.
О случившемся сообщил Telegram-канал «Рабочы рух».
Сейчас Александр Капшуль находится в СИЗО КГБ, у него сломана нога и повреждена рука.
В июле белорусские СМИ сообщали, что в Новополоцке прошли обыски в домах у независимых профсоюзных активистов «Нафтана», в том числе Капшуля.
Александр Капшуль сообщал о себе, что проработал на «Нафтане» 20 лет. В декабре 2020-го присоединился к забастовке, после чего был уволен. «Все мои аргументы о том, что в стране правовой дефолт, власть захвачена и правоохранительные органы превратились в карательные, эффекта не имели», — заявлял он.
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