Бывший юрисконсульт «Нафтана» задержан в России и передан в КГБ Беларуси

Александр Капшуль Власть
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В России задержали бывшего юрисконсульта ОАО «Нафтан» завода «Полимир» Александра Капшуля.

Он участвовавал в протестах против фальсификации результатотв президентских выборов и насилия, завязанного режимом.

О случившемся сообщил Telegram-канал «Рабочы рух».

Сейчас Александр Капшуль находится в СИЗО КГБ, у него сломана нога и повреждена рука.

В июле белорусские СМИ сообщали, что в Новополоцке прошли обыски в домах у независимых профсоюзных активистов «Нафтана», в том числе Капшуля.

Александр Капшуль сообщал о себе, что проработал на «Нафтане» 20 лет. В декабре 2020-го присоединился к забастовке, после чего был уволен. «Все мои аргументы о том, что в стране правовой дефолт, власть захвачена и правоохранительные органы превратились в карательные, эффекта не имели», — заявлял он.

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Александр Капшуль КГБ нафтан ОАО «Нафтан»
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