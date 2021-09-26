Бывший юрисконсульт «Нафтана» задержан в России и передан в КГБ Беларуси

В России задержали бывшего юрисконсульта ОАО «Нафтан» завода «Полимир» Александра Капшуля.

Он участвовавал в протестах против фальсификации результатотв президентских выборов и насилия, завязанного режимом.

О случившемся сообщил Telegram-канал «Рабочы рух».

Александра в экстренном порядке передали сотрудникам беларуского КГБ, которые вывезли его в Минск с российско-украинского погранперехода Россия/Украина «Троебортное».

Сейчас Александр Капшуль находится в СИЗО КГБ, у него сломана нога и повреждена рука.

В июле белорусские СМИ сообщали, что в Новополоцке прошли обыски в домах у независимых профсоюзных активистов «Нафтана», в том числе Капшуля.