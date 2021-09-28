На «Нафтане» произошел крупный пожар во время запуска новой установки — видео

Сегодня вечером, 28 сентября, на новополоцком заводе «Нафтан» произошел пожар.

«При запуске установки замедленного коксования на территории ОАО «Нафтан» в Новополоцке произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Происходило факельное горение на отметке +3 метра. На месте работают подразделения МЧС», – сообщили в МЧС.

В сообщении говорится, что пожар локализован.

Напомним, что на заводе в эти месяцы проходят пусконаладочные работы на комплексе замедленного коксования. К сентябрю руководство предприятия обещало запустить установку и приступить к выпуску бензина на введенном в эксплуатацию оборудовании. Однако произошло чрезвычайное происшествие.

О причиненном ущербе в МЧС не сообщили.

Напомним, что это не первое подобное происшествие на «Нафтане».