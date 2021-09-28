На «Нафтане» произошел крупный пожар во время запуска новой установки — видео

Пожар
Опубликовано

Сегодня вечером, 28 сентября, на новополоцком заводе «Нафтан» произошел пожар.

«При запуске установки замедленного коксования на территории ОАО «Нафтан» в Новополоцке произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Происходило факельное горение на отметке +3 метра. На месте работают подразделения МЧС», – сообщили в МЧС.

В сообщении говорится, что пожар локализован.

КГБ продолжает задерживать работников «Нафтана»

Напомним, что на заводе в эти месяцы проходят пусконаладочные работы на комплексе замедленного коксования. К сентябрю руководство предприятия обещало запустить установку и приступить к выпуску бензина на введенном в эксплуатацию оборудовании. Однако произошло чрезвычайное происшествие.

О причиненном ущербе в МЧС не сообщили.

Напомним, что это не первое подобное происшествие на «Нафтане».

Читайте также: Вчера ночью произошел пожар на «Нафтане»

Новополоцкий нефтехимический гигант «Нафтан» начал продавать дрова

Бывший юрисконсульт «Нафтана» задержан в России и передан в КГБ Беларуси

ОАО «Нафтан» пожар
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)