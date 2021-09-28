КГБ продолжает задерживать работников «Нафтана»

На новополоцком «Нафтане» продолжаются задержания.

Сегодня утром сотрудниками КГБ Беларуси на рабочем месте была задержана инженер планово-договорного сектора Наталия Игоревна Вусько. Об этом сообщает центр «Весна».

Вчера, 27 сентября, после обыска на рабочем месте был задержан заместитель председателя первичной организации Белорусского независимого профсоюза работников ОАО «Нафтан» Александр Болонкин.

Несколько дней назад сотрудники КГБ провели обыск у руководителя организации БНП на «Нафтане» Ольги Бритиковой.