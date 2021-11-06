Уволен инженер-конструктор «Нафтана», ранее осужденный на 15 суток за «распространение экстремистских материалов»

4 Ноября 2021 года уволили инженера-конструктора «Нафтана» Александра Болонкина, имеющего трех несовершеннолетних детей. Об этом сообщает «Беларуский независимый профсоюз Новополоцк».

Напомним, что Александра Болонкина задержали 27 сентября на рабочем месте сотрудники КГБ. На него составили протокол по статье 19.11 (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности) из-за фото в «Инстаграм», на котором мужчина держит плакат «Я/МЫ TUT.бай». Тогда Александра Болонкину дали 15 суток ареста.

Чтобы избежать увольнения за прогул, борец за права рабочих пытался оформить отпуск без сохранения заработной платы, заявление было согласовано с непосредственным руководителем инженера, однако вышестоящие должностные лица ему отказали.

По информации «Беларуского независимого профсоюза Новополоцк», инженеру трижды предлагали уволиться по соглашению сторон, но он отказался, поскольку это предполагает согласие с увольнением, а работник с ним не согласен.

Александра уволили менее чем за три месяца до окончания срока контракта.

Александр Болонкин проработал на ОАО «Нафтан» 19 лет.

Высшая степень совковой несправедливости: наказание невиновных и награждение непричастных. Позже станет известно кто из начальников ОАО «Нафтан» получит премию за увольнение Александра Болонкина и преследование других членов профсоюзного движения.