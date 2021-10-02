Инженера-конструктора «Нафтана» посадили на 15 суток

41-летний инженер-конструктор «Нафтана», заместителем председателя первичной организации Беларуского независимого профсоюза работников ОАО «Нафтан», Александр Болонкин получил 15 суток за фото с плакатом «Я/МЫ TUT.бай» в Instagram, сообщает «Вясна». О задержании Александра Болонкина сотрудниками КГБ «Витебский Курьер» сообщал ранее.

Напомним, что 21 сентября в офисе первичной организации Беларуского независимого профсоюза работников ОАО «Нафтан» прошел обыск, силовики конфисковали технику. Уже 27 сентября Александра задержали на работе. В Новополоцком ГУВД на мужчину составили протокол по ст. 19.11 КоАП (распространение информационных продуктов, содержащих призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующих такую ​​деятельность). По мнению сотрудников милиции, публикация в Instagram без всяческих призывов Александр «распространил информационный продукт, внесенный в национальный список экстремистских материалов». К письменным материалам дела приложен скриншот публикации, на котором мужчина стоит с плакатом «Я/МЫ TUT.бай».

1 октября его дело рассматривала судья Новополоцкого района Зинаида Балаболова. Балонкин не признал себя виновным в распространении экстремистских материалов. Более того, он сообщил суду, что у него нет личной страницы в Instagram, поэтому он не знает, кто сделал данную публикацию и кому принадлежит аккаунт. Суд не принял во внимание этот аргумент. Без проверки Александра Болонкина признали виновным и арестовали на 15 суток.

Ранее сообщалось, что задаржанных КГБ на «Нафтане» и «Полимире» будут судить за участие в неком мероприятии.