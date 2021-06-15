В Витебске появятся улица провластной газеты «Витьбичи»

21 мая 2021 г. Витебским областным Советом депутатов принято решение № 296 о присвоении наименований проектируемым элементам улично-дорожной сети жилого района «Черемушки» в городе Витебске. Информация опубликована на сайте pravo.by.

Таким образом, в областном центре появится улица имени витебского рупора пропаганды режима Лукашенко, провластной газеты «Витьбичи».

Напомним, что уже 10 месяцев продолжается блокировка десятков СМИ в Беларуси, в том числе заблокированным остается издание «Витебский Курьер«. Месяц назад режим заблокировал крупнейший белорусский портал TUT.by. В редакциях и у журналистов проходят массовые обыски. Десятки тысяч беларусов подверглись репрессиям. Десятки журналистов брошены в тюрьмы. Под улюлюкание государевых пропагандистов семимильными шагами продолжается уничтожение гражданского общества и институтов государства.